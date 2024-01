Samsung Display OLED 2024: Hellere TVs, Profi-Monitore und neue Foldables

Samsung Display nutzt die CES 2024 für ein kleines OLED Showcase und hat ein bisschen über die Zukunft geplaudert. So gibt es zum Beispiel ein Modell im Stil des Samsung Galaxy Z Flip zu sehen, welches sich um 360 Grad falten lässt.

So hat man nicht nur ein komplettes Display auf der Innenseite, sondern auch auf der Außenseite. Foldables mit faltbaren Außendisplays gab und gibt es schon, der Nachteil ist aber, dass diese OLED-Panels extrem anfällig für Kratzer im Alltag sind.

Samsung Display hat auch extrem kleine und hochauflösende und extrem dünne OLED-Panels in Las Vegas dabei und man möchte weiterhin das Auto erobern, das wird bei Displays in Zukunft ein großer Markt sein, auch für neue OLED-Displays.

Samsung Display: OLED bei TVs und Monitoren

Bei den TVs gibt es in diesem Jahr die mittlerweile dritte QD-OLED-Generation, die erneut heller wurde, das haben wir schon am Morgen erfahren. Samsung Display liefert jetzt das Detail zu Helligkeit in diesem Jahr: Bis zu 3.000 nits sind möglich.

Das ist extrem stark für OLED, aber der Samsung S95D wird das vermutlich nicht nutzen. Im Samsung S95C ist auch das QD-OLED-Panel von 2023 mit 2.000 nits verbaut, aber die Spitzenhelligkeit liegt bei der Serienversion eher bei 1.300 nits.

Diesen Wert möchte Samsung aber um ca. 20 Prozent steigern, die neuen TVs dürften also über 1.500 nits erreichen. Mal schauen, wer das neue OLED-Panel aber am Ende einkauft, denn Sony verzichtet in diesem Jahr bekanntlich darauf.

Für Monitore gibt es übrigens auch zwei neue OLED-Panels, einmal mit 27 Zoll und dann noch mit 32 Zoll und sogar 4K. Dieser Schritt war bekannt, wie auch das neue Seitenverhältnis, welches nicht mehr ultraweit ist, da man neue Kunden möchte.

Samsung Display gibt ab, dass der Fokus in diesem Jahr eher auf Monitoren für professionelle Anwender liegt und spricht mich mit dem 32 Zoll großen Panel direkt an. Das dürfte bald, von welcher Marke auch immer, auf meinem Tisch stehen.

