Samsung OLED TVs für 2024 angekündigt: Das sind die ersten Details

Samsung hat die CES 2024 in diesem Jahr mal wieder für eine Ankündigung der neuen TVs genutzt und natürlich gibt es in diesem Jahr auch wieder ein OLED-Lineup. Preise und Termine haben wir noch keine, aber es gibt die ersten Details.

Samsung S85D ist neu im OLED-Lineup

Das neue TV-Flaggschiff wird der Samsung S95D sein, der allerdings weiterhin bei 77 Zoll aufhört, da er ein eigenes QD-OLED-Panel von Samsung Display nutzt. Das ist nochmal 20 Prozent heller, als das OLED-Panel des Samsung S95C von 2023.

Dazu kommt der Samsung S90D, diese Reihe kennen wir auch schon von 2023, ganz neu ist der Samsung S85D, in diesem Jahr baut Samsung das OLED-Lineup also nach unten aus. Beim S90D und S85D gibt es dann Größen von 48 bis 83 Zoll.

Beim Flaggschiff hat Samsung das Bild dank KI und neuem Chip außerdem weiter optimiert und es gibt 144 Hz. Alle OLED TVs für 2024 besitzen eine neue „OLED Glare Free“-Technologie, so Samsung. Bei Tizen gibt es in diesem Jahr ein neues Samsung TV Plus und Samsung hat zusammen mit PDP einen Controller entwickelt.

PDP steht für Performance Designed Products und es ist der erste „Designed for Samsung Gaming Hub“-Controller mit einem Samsung Gaming Hub-Home Button, der euch direkt zum Gaming-Menü bringt. Gaming steht also 2024 voll im Fokus und es sollen weitere Produkte auf den Markt kommen, die das Label besitzen.

Passend zu den neuen TVs für 2024 gibt es auch neue Audio-Produkte, wie einen Samsung Music Frame, einen Bilderrahmen mit Speaker (IKEA lässt grüßen), die Samsung HW-Q990D mit 11.1.4-Sound und besserer KI für besseren Sound und die Samsung HW-S800D, ein etwas günstigeres Modell (also nur Soundbar und Sub).

Es fehlen noch viele Details und auch viele Bilder, für gewöhnlich dauert es auch noch einige Wochen nach der CES, bis wir die finalen Informationen bekommen. Ich bin mal auf das Fazit zum neuen Samsung S95D gespannt, der S95C war eines meiner Highlights von 2023, das neue Modell mit 77 Zoll klingt sehr interessant.

Außerdem bin ich auf die Preise der günstigeren Modelle gespannt, da wird man bei Samsung viel mit alten QD-OLED-Panels und vor allem auch OLED-Panels von LG Display arbeiten, die man letztes Jahr erstmals nutzte (wir berichteten darüber).

