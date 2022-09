Samsung: Frontalangriff gegen das Apple iPhone 14 Pro

Die Zeiten langweiliger Techwerbung sind endgültig vorbei. Die großen Hersteller lassen langsam aber sicher eine „alte Tradition“ wieder aufleben und greifen sich auf offener Bühne direkt an. Nun ist auch Samsung wieder mit im Spiel.

Mit einem Frontalangriff auf das bevorstehende Apple iPhone 14 ist Samsung mit seinem neuesten Video an die Öffentlichkeit gegangen. In dem Spot zieht man kräftig vom Leder, denn laut Samsung haben Apple-User nichts zu erwarten, was Samsung nicht bereits mit einem Galaxy S22 Ultra und Z Flip 4 bieten würde.

Apple iPhone 14 ohne Innovationen?

Höchste Auflösung in einer Smartphone-Kamera? 100x Space Zoom? Alles keine Innovativen, die „in Kürze auf ein iPhone kommen“, sondern bei Samsung bereits da sind und die User bereits jetzt nutzen können.

Ja, am Ende ist das natürlich „nur“ Werbung, aber ehrlich: Mir gefällt es, denn das bringt mal wieder etwas Würze ins inzwischen doch eher langweilige Smartphone-Game.

Video: „Buckle Up | Galaxy S22 Ultra & Z Flip4“

