Apple iPhone 14 Plus: Tschüss Mini!

Mit dem kommenden iPhone-Lineup wird es einige Änderungen geben. Es wird noch nicht der ganz große Schritt, sowas sieht man heutzutage eh selten und eher alle drei Jahre bei Apple, aber es wird doch viele Neuheiten beim iPhone geben.

Das Ende der kompakten iPhones

Während bei den Pro-Modellen das Ende der Notch die Diskussion bestimmt, wird es beim iPhone 14 kommende Woche das Ende des Minis sein. Nach einem iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini war es das, Apple wird das kompakte iPhone einstellen.

Allerdings werden wir dennoch vier neue iPhones am 7. September sehen, neben den bekannten Pro-Modellen wird das iPhone 14 mit 6,1 Zoll vermutlich von einem iPhone 14 Plus mit 6,7 Zoll ergänzt. Apple nutzt also wohl nicht das Max-Branding.

Das wird vielen Nutzern nicht gefallen, aber zu kompakte Smartphones sind nicht mehr so oft gefragt. Um die 6 Zoll sind das neue Kompakt und die Nachfrage nach größeren Modellen ist da. Ich wette, dass dieses iPhone 14 Plus der Bestseller der Reihe wird. Und er wird vermutlich jedes andere iPhone bisher hinter sich lassen.

Schade? Vielleicht ein bisschen, aber ich kann Apple verstehen und ich würde es genauso machen. Die Meldungen sprechen für sich. Werden wir irgendwann mal wieder ein so kompaktes und modernes iPhone sehen? Ich weiß es nicht, selbst das nächste iPhone SE soll ja über 6 Zoll haben. Das war es für eine ganze Weile.

Was ich mir vorstellen könnte: Ein Mini-Upgrade alle 2-3 Jahre. Also ein iPhone 16 Mini, dann wieder ein iPhone 18 Mini oder iPhone 19 Mini. Bin ich aber momentan ehrlich gesagt noch skeptisch. Doch das iPhone 13 Mini ist eine sehr gute Basis, sie wird ein paar Jahre reichen. Dann werden wir sehen, was Apple hier geplant hat.

