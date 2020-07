Samsung Galaxy Note 20 in freier Wildbahn

Samsung veröffentlichte vor ein paar Tagen „versehentlich“ Pressebilder vom Galaxy Note 20 auf der eigenen Webseite. Nun sind neue Bilder aufgetaucht, die das Gerät in freier Wildbahn zeigen sollen und zu den bisherigen Leaks passen.

Neue Details liefert uns die Quelle nicht, aber so bekommen wir immerhin einen guten Eindruck vom Gerät und sehen auch die Frontseite. Das Display ist sogar an, wobei sich hier gar nicht so viel tut und das Loch weiterhin in der Mitte ist.

Das zweite Unpacked-Event für 2020 soll am 5. August stattfinden und wir werden bis dahin sicher noch einige Leaks sehen. Was uns die aktuelle Quelle aber noch verraten hat: Der Eingang für den S Pen (unten) wechselt wohl die Seite.

