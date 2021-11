Das Ende einer Ära: Samsung beendet Galaxy Note-Reihe

Samsung hat im Sommer bestätigt, was sich schon vorher in zahlreichen Gerüchten angedeutet hat: Es kommt 2021 kein Galaxy Note-Modell. Der Fokus liegt auf den Foldables und damit will Samsung jetzt (und 2022) den Durchbruch schaffen.

Samsung Galaxy Note: Das war es endgültig

Und wie geht es weiter? Samsung hat sich das in der Aussage offen gelassen, da man nur von 2021 sprach. Doch laut etnews war es das, die Ära der Note-Reihe ist wohl beschlossen worden und ein neues Modell für 2022 wird nicht geplant.

Sowas kann sich zwar immer ändern, aber da Smartphones, jedenfalls in dieser Größenordnung bei den Verkaufszahlen, gut ein Jahr vorher fast final beschlossen werden, würde es mich schwer wundern, wenn Samsung das 2022 noch ändert.

Das war es also, die Note-Reihe ist eingestellt – 2020 kamen die letzten Modelle auf den Markt. Wobei man sagen muss, dass sie in aktuellen Geräten weiterlebt und das kommende Galaxy S22 Ultra wie ein Galaxy Note 22 Ultra aussieht, nur eben mit Galaxy S-Branding. Daher benötigt es das Note-Flaggschiff auch nicht mehr.

Mit der Note-Reihe hat Samsung den Trend zu großen Smartphones eingeleitet, hier war man wirklich Vorreiter. Die integrierten Stifte haben zwar kein Comeback in Smartphones gefeiert, aber die Note-Reihe hatte durchaus sehr viele Anhänger.

Samsung soll übrigens ca. 3,7 Millionen Einheiten der Note 20-Reihe in diesem Jahr produziert haben, die Note 20-Produktion wird dann aber Ende 2021 auslaufen.

