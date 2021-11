Samsung Galaxy S22 Ultra: Das steckt wohl in der neuen Kamera

Das Samsung Galaxy S22-Lineup wird uns wohl im Februar erwarten und daher gibt es derzeit immer mehr Gerüchte und Leaks. Heute dreht sich alles um die Kamera.

Eine Weile stand im Raum, dass wir den Schritt zu 200 Megapixel sehen werden, da gab es immerhin einen neuen Sensor für 2022, aber das passiert doch nicht. Es ist weiterhin eine Hauptkamera mit 108 Megapixel geplant, die weiter optimiert wird.

Dazu gesellt sich eine Sony-Kamera für Ultraweitwinkel-Fotos mit 12 Megapixel und eine Zoom-Kamera mit 10 Megapixel, die eine 3-fache und 10-fache Zoom-Stufe ermöglicht. Samsung setzt beim Ultra-Modell wieder auf eine Periskop-Kamera.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Das ist die Kamera

108 MP (HM3): 1 / 1.33″ – 0.8 um – F1.8 FOV 85

12 MP 0,6-fach (Sony): 1/2.55″ – 1.4 um – F2.2 FOV 120

10 MP 3- und 10-fach (Sony): 1/3.52″ – 1.12 um – F2.4 FOV 36 und F4.9 FOV 11

Entscheidend ist in der heutigen Zeit aber nicht, was auf dem Datenblatt steht. Es ist viel wichtiger, was man aus der Hardware herausholt. Beim S21 Ultra gab es, wie beim S20 Ultra, ebenfalls 108 Megapixel. Ich fand die Qualität aber etwas besser.

Eigentlich ist es sogar gut, dass Samsung bei diesem Sensor bleibt und diesen weiter optimiert. Man hat viel Erfahrung damit gesammelt und kann sich voll auf die Software konzentrieren. Ich bin also eher auf die Ergebnisse im Alltag gespannt.

S22 Ultra camera

108MP+12MP+12MP+12MP, wrong

108MP+10MP+10MP+12MP, correct

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

— Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021

