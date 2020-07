Samsung Galaxy S20: One UI 2.5 steht an

Samsung wird in ein paar Tagen eine neue Note-Reihe vorstellen und mit dieser wird wohl auch One UI 2.5 debütieren. Das Update hat sich schon vor ein paar Monaten angedeutet und die Basis wird weiterhin Android 10 sein.

Nun haben zwei bekannte Quellen die neue Version für die Galaxy S20-Reihe in den Raum geworfen. Samsung soll One UI 2.5 bald vorstellen. Es ist aber noch nicht klar, was man mit dem Android-Update ändern wird und was neu ist.

Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten und in den kommenden Tagen informieren, was alles neu ist. Ich rechne zwar erst 2021 und mit One UI 3 mit einem großen Update, aber ein paar Features wird es sicher geben.

Yup. Software builds started early this month for the Z Flip and Galaxy S20 series. https://t.co/MlJKAEP2s7 — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 23, 2020

