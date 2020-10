Samsung Galaxy S20-Reihe: Android 11 startet bei uns als Beta

Samsung schickte One UI 3.0 vor ein paar Tagen in Südkorea in die Public Beta und ich habe schon spekuliert, dass das Update auf Android 11 auch bald bei uns als Beta-Test starten wird. Nun ist sie da und das ging schneller, als ich gedacht hätte.

Wie AAS berichtet, kann man sich als Nutzer mit einem Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ und Samsung Galaxy S20 Ultra nun auch für die Beta von Android 11 mit One UI 3.0 in Deutschland anmelden – das S20 FE ist nicht dabei.

Android 11: Update dürfte noch 2020 kommen

Die Teilnahme funktioniert über die Members-App von Samsung, dort wird wohl schon mit einem Banner geworben, auf dem große „One UI Betaprogamm“ steht geworben. Falls ihr das Banner nicht sehen könnt, habt ihr vermutlich kein freies Gerät. Die Beta für Android 11 (Build: G98xxXXU1ZTJA) ist knapp 1,8 GB groß.

Wann wird die finale Version von Android 11 für die S20-Reihe kommen? Das ist immer schwer zu sagen, aber ich rechne auf jeden Fall noch 2020 damit. Die zwei Note-Modelle könnten ebenfalls noch dieses Jahr dabei sein, da gibt es aber noch keine Beta. Alle anderen Modelle dürften dann Anfang 2021 folgen.

