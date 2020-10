Samsung: Ultrabreitband ist die Zukunft

Apple war der erste Hersteller, der dem iPhone letztes Jahr den U1-Chip mit UWB-Technologie spendierte. UWB steht für Ultra Wideband und wird in Deutschland als Ultrabreitband bezeichnet. Wer sich für die technischen Details interessiert, dem kann ich den deutschen Ultrabreitband-Eintrag bei Wikipedia empfehlen.

Samsung präsentierte vor ein paar Wochen mit dem Galaxy Note 20 Ultra das erste Android-Smartphone mit UWB-Standard und packte diesen kurz danach auch in das aktuelle Galaxy Z Fold 2. In einer Pressemitteilung hat man bestätigt, dass bald weitere Galaxy-Modelle folgen werden und UWB eine wichtige Technologie sei.

-->

Nach Bluetooth und WLAN sei Ultrabreitband die nächste große Technologie bei den kabellosen Standards, so Samsung. Aktuell sind die Möglichkeiten noch sehr beschränkt, doch man plant weitere Funktionen. Zum Beispiel einen digitalen Schlüssel, der das Aufschließen der Haustür mit dem Smartphone ermöglicht.

Wo wir gerade beim Thema „Schlüssel“ sind: Die UWB-Technologie soll auch bald ein Teil vom Standard für den digitalen Autoschlüssel sein. Man wird mit Modellen, die den Standard unterstützen, also bald sein Auto und Haus aufschließen können. Doch laut Samsung sei das nur der Anfang, die Technologie ist revolutionär.

One of the greatest things about technology is that it offers limitless opportunities for innovation. We have only just begun to tap UWB’s potential, and that’s incredibly exciting. Samsung is on a mission to forge ahead and discover revolutionary uses and capabilities that — until now — have only lived in our imaginations. So, stay tuned… the best is yet to come.