Samsung Galaxy S20-Lineup soll weiße Version bekommen

Samsung brachte das Galaxy S20 und Galaxy S20+ in einigen Farben auf den Markt, das Galaxy S20 Ultra gab es aber nur in Grau und Schwarz. Nun macht man das, wofür man bekannt ist: Man reicht weitere Farben nachträglich nach.

Eine neue Farbe für das Samsung Galaxy S20 Ultra hat sich schon angedeutet und diese Woche haben wir erfahren, dass es wohl Weiß sein wird. Roland Quandt hat nun verraten, dass alle S20-Modelle in Europa ein Weiß bekommen.

Das S20-Lineup von Samsung ist nun seit knapp einem Monat in Deutschland erhältlich und auch 2020 verstehe ich diese Strategie nicht. Wieso kann man die Farbe nicht direkt beim Marktstart anbieten? Oder wenigstens ein halbes Jahr warten, wieso muss man neue Versionen so schnell nachreichen?

Ich weiß, dass man mit neuen Farben die Nachfrage ankurbeln kann und damit im Gespräch bleibt und ich respektiere diese Taktik. Doch nicht in der Form, in der es Samsung tut. Wir werden euch natürlich informieren, wenn die S20-Modelle in Weiß erhältlich sind, vermutlich wird es irgendwann im Mai passieren.

