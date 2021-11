Samsung Galaxy S21: One UI 4 (Android 12) wird als Update verteilt

Samsung hat die Beta-Phase für One UI 4 bei der S21-Reihe abgeschlossen und heute kurz eine Roadmap veröffentlicht, in der man bekannt gab, dass das Update noch im November kommt. Und das scheint zu stimmen, es geht schon heute los.

Wie SamMobile berichtet, ist Android 12 für das Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra fertig und wird ab sofort als Update verteilt. So schnell war Samsung noch nie mit einer neuen Android-Version, der Hersteller wird von Jahr zu Jahr besser.

Bedeutet das nun, dass ihr One UI 4 schon installieren könnt? Vielleicht, denn die Android-Updates werden bei Samsung in Phasen verteilt. Und Deutschland war in den letzten Jahren oft in der ersten Welle dabei, wir untersuchen das gerade.

Falls ihr ein Samsung Galaxy S21, S21+ oder S21 Ultra besitzt, dann schaut doch einfach mal in den Einstellungen, ob euch One UI 4 schon angeboten wird. Bei uns ist aktuell kein S21-Gerät hier, daher können wir das leider nicht selbst prüfen.

PS: Laut Update-Roadmap werden kommenden Monat die Foldables von 2021 und 2020 und die S20-Reihe versorgt. Ebenso wie die Note 20-Reihe. Und im Januar sollen dann schon die S10- und Note 10-Reihe folgen. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, ihr könnt uns hier aber natürlich auch immer gerne Tipps schicken.

