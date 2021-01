Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra offiziell vorgestellt

Samsung hat heute die neue S21-Reihe vorgestellt und eigentlich ist schon alles bekannt. Fast alles. Wir wollen euch heute die Details für Deutschland liefern.

Samsung Galaxy S21-Reihe: Die Details

Die Spezifikationen der neuen S21-Modelle sind schon lange bekannt und falls ihr es dennoch verpasst habt, dann gibt es gleich die Datenblätter. Ich denke es gibt da aber noch ein paar Details, die einige von euch eventuell interessieren könnten.

Die neuen Galaxy-Modelle kommen ohne einen microSD-Slot, sie kommen ohne ein Netzteil und Kopfhörer im Lieferumfang (ein Kabel ist vorhanden) und das normale Galaxy S21 besitzt (wie das normale Note20) eine Plastikrückseite.

Warum kommt die neue Galaxy S-Reihe dieses Jahr früher? Weil sie früher als erwartet fertig ist und man nicht warten wollte. Die unten genannten Farben sind außerdem nicht alle, Samsung selbst wird auch noch exklusive Farben anbieten.

Der S Pen besitzt keinen Akku und ist nicht direkt mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra verbunden – muss also nicht geladen werden. Er wird nicht mitgeliefert und wer ihn transportieren möchte, der muss sich eines von zwei Cases kaufen.

Samsung wollte sich auf Nachfrage noch nicht dazu äußern, was dieser Schritt für die Note-Reihe bedeutet, aber ein Ersatz ist das nicht unbedingt. Der integrierte und über Bluetooth verbundene S Pen der Note-Reihe ist doch deutlich besser.

Samsung Galaxy S21-Reihe: Die Preise

In Deutschland bekommen wir eine recht große Auswahl an Versionen und Farben und ich habe mal versucht mit Stichpunkten einen Überblick zu schaffen. Alle S21-Modelle werden ab dem 29. Januar offiziell in Deutschland erhältlich sein.

Samsung Galaxy S21 mit 8 + 128 GB (Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink, Phantom Violet) = 849 Euro

Samsung Galaxy S21 mit 8 + 256 GB (Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink, Phantom Violet) = 899 Euro

Samsung Galaxy S21+ mit 8 + 128 GB (Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet) = 1049 Euro

Samsung Galaxy S21+ mit 8 + 256 GB (Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet) = 1099 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra mit 12 + 128 GB (Phantom Silver, Phantom Black) = 1249 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra mit 12 + 256 GB (Phantom Silver, Phantom Black) = 1299 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra mit 16 + 512 GB (Phantom Silver, Phantom Black) = 1429 Euro

Wie sieht es mit einer Aktion für Vorbesteller aus? Die gibt es auch in diesem Jahr bei Samsung. Wer bis zum 28. Januar 2021 im Online Shop von Samsung vorbestellt, der bekommt einen neuen GalaxyTag und die Galaxy Buds Live (S21 und S21+) oder die Galaxy Buds Pro (S21 Ultra) kostenlos dazu.

Außerdem gibt es noch eine Aktion für Samsung Pay: Wer den Dienst bis zum 15. Februar auf einem der S21-Modelle aktiviert, der bekommt einen Gutschein in Höhe von 50 Euro für den Online Shop von Samsung (aber nur für Zubehör).

