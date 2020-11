Samsung Galaxy S21 kann wohl mit eurer Stimme entsperrt werden

Samsung soll eine neue Funktion zum Entsperren bei der kommenden Galaxy S-Reihe (vermutlich: Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra) einführen. Mit One UI 3.1 (was mit der neuen Reihe eingeführt werden soll), wird es laut SamMobile auch die Option geben, dass man mit Bixby spricht und das Gerät so entsperrt.

Aktuell ist noch unklar, wie das genau funktionieren soll, aber es dürfte nicht die sicherste Methode zum Entsperren sein. Jeder, der eine Sprachaufnahme von euch besitzt, kann das Gerät entsperren (wobei ich vermute, dass man auch einen bestimmten Satz oder ein bestimmtes Wort zum Entsperren sagen muss).

Die sicherste Methode bei Samsung dürfte weiterhin der Fingerabdrucksensor unter dem Display bleiben, denn bei Face Unlock setzt man auch nur auf eine Kamera und keinen 3D-Sensor. Da aber viele nicht so viel Wert auf die Sicherheit der Entsperrmethode legen, ist das vielleicht eine willkommene Ergänzung.

