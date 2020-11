Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra: Die möglichen Spezifikationen

Das nächste Galaxy S-Flaggschiff soll früher kommen und bei Android Police gibt es schon jetzt vom zuverlässigen Max Weinbach eine Meldung mit so ziemlich allen wichtigen Details. Er gibt sogar an, dass er Pressebilder gesehen hat, diese jedoch nicht veröffentlichen kann, da er seine Quelle bei Samsung schützen möchte.

Samsung Galaxy S21: Design bereits bekannt

Die beiden Leaks vom Design stimmen aber, so Max Weinbach, das Design ist also schon bekannt. Und da Max Weinbach vom S21-Lineup spricht, gehe ich nun auch in diese Richtung, obwohl ich S30 ehrlich gesagt logischer gefunden hätte.

Das Samsung Galaxy S21 Ultra soll in Phantom Black und Phantom Silver kommen, das Samsung Galaxy S21+ in Phantom Silver, Phantom Black und Phantom Violet und das Samsung Galaxy S20 in Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray und Phantom White. Weitere Farben für andere Märkte wären aber denkbar.

Bei uns wird es wohl den Snapdragon 2100 geben, der noch nicht vorgestellt wurde, der neue Exynos 1080 scheint wirklich für die Mittelklasse zu sein. Max bestätigt auch, dass wir Support für den S Pen beim Galaxy S21 Ultra bekommen.

Samsung Galaxy S21: Ultra wieder im Fokus

Das S20 und S21+ bekommen wohl kein großes Upgrade, der Fokus liegt wieder auf dem S21 Ultra, welches ein neues LTPO-Display mit bis zu 1600 nits Helligkeit bekommt. Das neue Ultra-Modell bekommt also nicht nur das Display vom Note 20 Ultra, Samsung hat scheinbar eine neue OLED-Generation für 2021 geplant.

Der Kamerasensor mit 108 MP soll ebenfalls ein Upgrade bekommen und wenn man sich die Spezifikationen so anschaut, dann merkt man, wie egal die normalen Modelle geworden sind. Entweder man kauft das Ultra, oder man bekommt nicht die beste Hardware. Preise hat man bei Android Police noch keine erfahren, aber man hat gehört, dass Samsung die Preise beim S21-Lineup etwas senken wird.

