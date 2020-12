Samsung Galaxy S21 Ultra: Erstes Foto zeigt die neue Kamera

Wir haben die Galaxy S21-Reihe in den letzten Wochen sehr häufig gesehen und es gibt schon seit einigen Wochen gute Renderbilder. Doch nun haben wir das erste Foto, welches das Samsung Galaxy S21 und Galaxy S21 Ultra zeigen soll.

Samsung Galaxy S21+ und S21 Ultra: Die Kamera

Das Samsung Galaxy S21 Ultra wird demnach eine (von oben nach unten) Kamera mit 12 MP (Ultraweit) und 108 MP (Haupt) haben. Darunter befindet sich wohl eine Periskop-Kamera mit 10-fachem Zoom und rechts davon eine Telefoto-Kamera.

Daneben befindet sich das Samsung Galaxy S21+, welches (von oben nach unten) mit 12 MP (Ultraweit), 12 MP (Haupt) und 64 MP (Telefoto) daher kommt. Wie man sieht, ist das Ultra-Modell also mal wieder deutlich besser ausgestattet. Das S21 soll bei der Kamera eine ähnliche Ausstattung wie das Plus-Modell bekommen.

Was dieser Leak ebenfalls zeigt: Samsung scheint an matten Farben festzuhalten und bietet endlich auch die schwarze Version in matt an. Ich vermute fast, dass alle neuen Farben der Samsung Galaxy S21-Reihe ein mattes Finish haben werden.

