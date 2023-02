Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra: Preise, Datum und alle offiziellen Details

Samsung hat heute die neue Galaxy S23-Reihe für 2023 präsentiert, die auch in diesem Jahr aus drei Modellen besteht: Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ und Samsung Galaxy S23 Ultra. Wir liefern euch heute die offiziellen Details.

Optisch tut sich in diesem Jahr nicht so viel, das S23 Ultra sieht exakt wie das S22 Ultra aus und hat auch in etwas die gleiche Größe und Gewicht. Die normalen S23-Modelle sind ebenfalls sehr ähnlich, haben allerdings eine neue Kamera-Optik.

Das ist, wie in den letzten Jahren auch, mehr Evolution statt Revolution, daher wird vor allem der Eindruck im Alltag in den kommenden Wochen entscheidend sein.

Details, die erwähnenswert sind: UWB fehlt weiterhin beim kleinen S23, es gibt den Snapdragon 8 Gen 2 „for Galaxy“, der im 4-Nm-Verfahren gefertigt wird (wir wissen bisher nicht von wem) und es bleibt bei der Update-Garantie von 2022. Es gibt also 4 große Updates und bei Android 17 ist dann Schluss (Sicherheit: 5 volle Jahre).

Die vollständige Liste mit den Spezifikationen gibt es am Ende des Beitrags, aber das wird keinen von euch überraschen. Fangen wir daher mit der Frage an, die zwar auch nicht viele überraschen, aber sicher mehr von euch interessieren wird: Was muss man in diesem Jahr bezahlen? Spoiler: Es wird wie erwartet deutlich teurer.

Samsung Galaxy S23-Reihe: Preise und Datum

Marktstart der neuen Reihe ist am 17. Februar und der Vorverkauf wird noch heute im Online Shop von Samsung starten. Die üblichen Händler sind natürlich auch mit von der Partie, aber die 1 TB-Version gibt es exklusiv im Online Store von Samsung.

Hinweis: Sie wird bisher übrigens nicht in der deutschen Pressemitteilung und nur im offiziellen Datenblatt von Samsung erwähnt. Es kann also sein, dass es dabei bleibt oder sie noch etwas später folgen wird. Ich vermute, es bleibt bei 512 GB.

Bei den Farben gibt es vier Optionen bei Samsung und bei den Händlern (Phantom

Black, Cream, Green und Lavender) und weitere vier Farben sind in diesem Jahr exklusiv bei Samsung im Store erhältlich (Graphite, Red, Lime und Sky Blue).

Was gibt es für Vorbesteller? In diesem Jahr gibt es erstmals die nächstgrößere Speicherversion und keine Kopfhörer oder Smartwatch. Auf dem Papier ist das auf den ersten Blick etwas weniger, aber im Alltag finde ich das tatsächlich sinnvoller.

Samsung Galaxy S23 mit 8 + 128 GB: 949 Euro

949 Euro Samsung Galaxy S23 mit 8 + 256 GB: 1.009 Euro

1.009 Euro Samsung Galaxy S23+ mit 8 + 128 GB: 1.199 Euro

1.199 Euro Samsung Galaxy S23+ mit 8 + 256 GB: 1.319 Euro

1.319 Euro Samsung Galaxy S23 Ultra mit 8 + 256 GB: 1.399 Euro

1.399 Euro Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 + 512 GB: 1.579 Euro

1.579 Euro Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB + 1 TB: unklar

Samsung Galaxy S23 (+): Die Spezifikationen

6,1 Zoll OLED mit 120 Hz (6,6 Zoll beim S23+)

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 GB Arbeitsspeicher

128 (nur S23), 256 oder 512 (nur S23+) GB Speicher

3.900 mAh (4.700 mAh beim S23+)

Schnelles Laden mit 25 Watt (45 Watt beim S23+)

Kabelloses Laden mit 15 Watt

Triple-Kamera 50 MP Haupt (OIS, F1.8, FOV 85°) 12 MP Ultraweit (F2.2, FOV 120°) 10 MP Zoom (OIS, F2.4, FOV 36°)

12 MP Frontkamera (F2.2, FOV 80°)

IP68-Zertifizierung

Android 13 mit One UI 5.1

Farben: Schwarz, Creme, Grün, Violett

Hinzu kommen Dinge wie 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, USB-C, Dual-SIM, Stereo-Lautsprecher und ein Display-Fingerabdrucksensor unter dem Display. Den UWB-Chip für Ultrabreitband gibt es leider nur beim Plus-Modell und nicht beim S23.

Das Samsung Galaxy S23 ist 146,3 x 70,9 x 7,6 mm groß und wiegt 168 g und das Samsung Galaxy S23+ kommt auf 157,8 x 76,2 x 7,6 mm mit 195 g. Optisch sind beide identisch. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Seite von Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Die Spezifikationen

6,8 Zoll OLED mit 120 Hz (LTPO)

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 oder 12 GB Arbeitsspeicher

256, 512 GB oder 1 TB Speicher

5.000 mAh

Schnelles Laden mit 45 Watt

Kabelloses Laden mit 15 Watt

Quad-Kamera 200 MP Haupt (OIS, F1.7, FOV 85°) 12 MP Ultraweit (F2.2, FOV 120°) 10 MP Zoom (3-fach) 10 MP Zoom (10-fach)

12 MP Frontkamera (F2.2, FOV 80°)

IP68-Zertifizierung

Android 13 mit One UI 5.1

Farben: Schwarz, Creme, Grün, Violett

Hinzu kommen Dinge wie 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, USB-C, Dual-SIM, Stereo-Lautsprecher, UWB und ein Display-Fingerabdrucksensor unter dem Display.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist 163,4 x 78,1 x 8,9 mm und wiegt 233 g. Es gibt bei allen S23-Modellen eine Update-Garantie von 4 (Major) bzw. 5 (Sicherheit) Jahren. Weitere Details gibt es wie immer auf der offiziellen Seite von Samsung.

Anker präsentiert Ladegeräte-Serie für Samsung-Smartphones Anker fokussiert sich Anfang 2023 auf Samsung als Marke und hat passend zum heutigen Launch der Galaxy S23-Reihe die Ladegeräte-Serie „Ace“ vorgestellt. Es handelt sich dabei zum Start um zwei Netzteile, die für Samsung optimiert wurden. Dazu gehören das Anker…1. Februar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->