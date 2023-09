So sieht das Samsung Galaxy S24 für 2024 aus

Wir hatten hier schon einige Gerüchte zu den neuen Galaxy S24-Modellen von Samsung und wie es aussieht, konnte sich Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks jetzt die passenden Bilder sichern, welche das Design zeigen. Ich gehe davon aus, dass die Quelle bald alle Modelle zeigt und das Samsung Galaxy S24 macht den Anfang.

Wie immer gilt: Es handelt sich um Renderbilder, die an Smartprix verkauft wurden, und die etwas vom finalen Design abweichen werden. Nicht viel, aber das sollte hier immer erwähnt sein, es sind keine Pressebilder (auch wenn sie oft so aussehen).

OnLeaks ist, vor allem bei Samsung, sehr zuverlässig, wir sehen hier also das neue Samsung Galaxy S24, welches vermutlich im Januar vorgestellt wird. Details zur Ausstattung hat die Quelle nicht, dafür kennen wir die Größe: 147 x 70,5 x 7,6 mm.

Hier tut sich also nicht wirklich viel, aber optisch sehen sie Seiten etwas flacher als bisher aus, es erinnert mehr an die Haptik des Apple iPhone. Ich finde allgemein, dass sich das kleine Galaxy S-Modell da recht stark angenähert hat. Was ich aber nicht unbedingt kritisch sehe, da ich Fan der kompakten Android-Flaggschiffe bin.

Bilder zum Samsung Galaxy S24+ und Samsung Galaxy S24 Ultra gibt es noch nicht, aber die wird OnLeaks auch schon haben und sie kommen sicher zeitnah.

