Samsung Galaxy S24-Reihe: 7 Jahre an Android-Updates sind offiziell bestätigt

Google hat es vorgemacht, jetzt zieht das südkoreanische Unternehmen Samsung nach: Bei der Vorstellung der neuen Galaxy S24-Serie wurden sowohl 7 Android OS Updates als auch 7 Jahre Sicherheitsupdates offiziell bestätigt. Das ist wirklich beeindruckend und ich denke, dass das ein wichtiger und richtiger Schritt ist.

Da alle Modelle mit Android 14 und OneUI 6.1 ausgeliefert werden, braucht man sich bis Android 21 und OneUI 13 keine Sorgen zu machen – unter der Voraussetzung, dass beide bis dahin noch den gleichen Namen tragen und den jährlichen Erscheinungsrhythmus beibehalten.

The latest flagship continues Samsung’s commitment to extending the product lifecycle, offering seven generations of OS upgrades and seven years of security updates to help users reliably experience the optimized performance of their Galaxy devices for even longer.