Samsung Galaxy S24: Schnelles Laden soll endlich zur Konkurrenz aufschließen

Während sich viele Marken aus China in den letzten Jahren beim schnellen Laden immer wieder überboten haben und wir mittlerweile bei bis zu 300 Watt angelangt sind, hält sich Samsung hier ganz gemütlich zurück und geht das eher langsam an.

Es hat lange gedauert, bis man sich mal für 45 Watt entschieden hat, doch die Konkurrenz ist selbst bei günstigeren Modellen schon im dreistelligen Bereich. Ab 2024 möchte Samsung aufschließen, aber vermutlich nicht ganz gleichziehen.

S24-Reihe: Samsung plant 65 Watt

Mit dem Samsung Galaxy S24+ und Samsung Galaxy S24 Ultra werden wir wohl schnelles Laden mit bis zu 65 Watt sehen, das normale Samsung Galaxy S24 ist aber raus. Ihr seht also, die 65 Watt feierten andere Marken schon vor drei bis vier Jahren, da setzt Samsung keinen neuen Standard, aber es ist eben ein Upgrade.

Für mich bleibt das ein Feature, was ich nicht wirklich benötige. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft richtig schnelles Laden praktisch gewesen wäre und selbst da war es auch so okay. Und das war zu einer Zeit, wo die Akkulaufzeit schlechter war.

Seit den modernen Displays, Chips und Optimierungen, komme ich über den Tag und habe nicht das Bedürfnis, dass ich meinen Akku unbedingt mit 100 Watt in ein paar Minuten laden muss. Es kann vorkommen, dass ich mal Zwischenladen muss, aber es kommt sehr selten vor, dass ich dann nicht ein paar Minuten Zeit habe.

Sollten mir diese 10 Minuten, in denen ich das Smartphone schneller wieder nutzen kann, irgendwann extrem wichtig sein, könnte sich die Einstellung ändern. Klar, ich mag es auch, wenn Technik grundsätzlich besser wird, das ist mir aber echt egal.

Doch die Android-Konkurrenz hat Samsung in dieser Kategorie eben vorgeführt und da der Smartphone-Markt rückläufig ist, muss man mithalten. Wobei ich nicht weiß, ob man in Zeiten von über 100 Watt wirklich noch mit 65 Watt glänzen kann.

