Samsung Galaxy Watch 6 soll ein größeres Display bekommen

Ice Universe ist eine gute Quelle, wenn es um Samsung-Leaks geht, und er hat jetzt verraten, dass wir bei der Galaxy Watch 6 mit einem größeren Display rechnen dürfen. Bis zu 1,47 Zoll sind möglich und der Rand wird angeblich noch dünner.

Außerdem habe Samsung die Displayauflösung entsprechend hochgeschraubt und die Quelle spricht davon, dass sie sich 100 Prozent sicher sei. Allerdings erfahren wir nicht, welche Samsung Galaxy Watch 6 dieses größere Display bekommt.

Es wird in diesem Jahr vermutlich wieder eine Samsung Galaxy Watch 6 und eine Samsung Galaxy Watch 6 Classic (ähnlich wie bei der Watch 4) geben. Aktuell gibt es die 1,4 Zoll bei der großen Samsung Galaxy Watch 5 und bei der Pro-Version.

Da herrscht also noch etwas Unklarheit im Moment, was daran liegt, dass wir wohl ein neues Design mit der neuen Smartwatch-Generation bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass wir in den nächsten Wochen noch deutlich mehr Leaks sehen. Die Ankündigung der Samsung Galaxy Watch 6 wird wie immer im August erwartet.

