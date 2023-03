Samsung Galaxy Watch 6: Das sind wohl die neuen Akkugrößen

Die neue Galaxy Watch-Generation kommt auf uns zu und dürfte wieder im August vorgestellt werden. Samsung setzt wohl auf ein neues Design und die drehbare Lünette könnte ein Comeback feiern. Womöglich gibt es also wieder ein Classic-Modell.

Und auch bei der Akkulaufzeit könnte sich etwas tun, das haben wir bereits vor ein paar Wochen gehört. Nun sind die möglichen Akkugrößen für alle vier Modelle im Netz aufgetaucht. Bedenkt aber bitte, dass die Namen bisher nur erste Platzhalter sind.

Samsung Galaxy Watch 6 40 mm (SM-R930/SM-R935): 300 mAh

(SM-R930/SM-R935): 300 mAh Samsung Galaxy Watch 6 44 mm (SM-R940/SM-R945): 425 mAh

(SM-R940/SM-R945): 425 mAh Samsung Galaxy Watch 6 Classic 42 mm (SM-R950/SM-R955): 300 mAh

(SM-R950/SM-R955): 300 mAh Samsung Galaxy Watch 6 Classic 46 mm (SM-R960/SM-R965): 425 mAh

Die drehbare Lünette wird es nicht bei der normalen Samsung Galaxy Watch 6 geben und bisher ist unklar, wie es mit dem Pro-Modell aussieht, welches letztes Jahr eingeführt wurde. Womöglich kam das aber nicht so gut im Einzelhandel an.

Vielleicht sehen wir in diesem Jahr also keine Samsung Galaxy Watch 6 Pro und eventuell wechselt Samsung das Lineup auch einfach alle zwei Jahre. Das ist bisher unklar, aber nach dem Schritt zu Wear OS experimentiert Samsung sicher noch.

Die Akkulaufzeit dürfte in diesem Jahr besser werden, denn ich rechne mit einem neuen Chip und Google will Wear OS für eine bessere Akkulaufzeit optimieren. In Kombination mit der drehbaren Lünette ist das für viele von euch sicher spannend.

