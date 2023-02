TicWatch 5 Pro mit Wear OS 3: Die neue Highend-Smartwatch kommt bald

Wear OS 4: Plant Google ein neues Design?

Google veröffentlichte diese Woche die erste Preview für Android 14 und richtete sich damit in erster Linie an Entwickler. Doch die Android-Szene untersucht die neue Version natürlich ganz genau und schaut, was da in Zukunft kommen könnte. Android 14: Erster…10. Februar 2023 JETZT LESEN →