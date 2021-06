Samsung Galaxy Watch Active 4: Erstes Wear-Modell zeigt sich

Samsung plant den Schritt zu einer neuen Galaxy Watch und wird diese wohl direkt in zwei Versionen anbieten, da man erstmals auf das neue Wear setzt, an dem man nun gemeinsam mit Google arbeitet. Nun gibt es auch die ersten Renderbilder.

-->

Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks hat diese an GizNext verkauft und er gilt als sehr zuverlässige Quelle, wenn es um Renderbilder geht. Allerdings bekommen wir hier nur die Active-Version zu sehen (die normale reicht er sicher bald nach).

Optisch tut sich also gar nicht so viel im Vergleich zur aktuellen Samsung Galaxy Watch Active 2 (die 3 wird wohl übersprungen), nur das Design wirkt noch etwas kantiger. Die Active-Version soll in zwei Größen (40 und 44 mm) erscheinen.

In der Regel ist das die etwas kompaktere und sportlichere Version von Samsung, bei der man auf Aluminium und eine gewisse Auswahl an Farben setzt. Interessant wird aber in diesem Jahr nicht direkt die Hardware, sondern die Software.

PS: Samsung hat zu einem kleinen Smartwatch-Event kommende Woche geladen. Dort wird man aber wohl nicht die Hardware, sondern die neue Oberfläche zeigen. Die Hardware soll dann auf einem eigenen Event im August gezeigt werden.

Google Wear: Fossil plant neue Premium-Smartwatch Google und Samsung arbeiten nun gemeinsam an Wear, der Plattform für die Smartwatches. Beide Unternehmen haben auch Modelle für den Herbst geplant und nun hat Fossil offiziell bestätigt, dass man dabei ist. Fossil plant Premium-Smartwatch Fossil möchte im Herbst eine Premium-Smartwatch…6. Juni 2021 JETZT LESEN →

-->