Samsung Galaxy Watch: Neue Version folgt der Apple Watch

Samsung hat mit der Galaxy Watch eine der besten Smartwatches auf dem Markt und würde man Samsung Pay in Deutschland anbieten, dann wären die Uhren bei uns meine erste Wahl für Android-Nutzer. Für 2020 steht mal wieder ein Upgrade an, welches sich nun schon öfter in den Gerüchten angedeutet hat.

Wie SamMobile exklusiv berichtet, wird Samsung den Spuren der Apple Watch folgen und wir werden wohl erstmals eine Version aus Titan sehen. Apple hat das Titangehäuse erstmals mit der Series 5 eingeführt und verkauft diese seit Ende 2019 als „Apple Watch Edition“ (neben Titan gibt es auch Keramik).

Samsung hat bisher, ebenfalls wie Apple, Aluminium und Edelstahl angeboten, aber es ist weiterhin unklar, ob wir 2020 eine „Galaxy Watch“ oder „Galaxy Watch Active“ sehen werden. Ich vermute aber, dass man die neue Tizen-Smartwatch im August mit der neuen Note-Reihe zeigen wird und es bald mehr Details gibt.

