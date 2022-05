Das ist das Samsung Galaxy Z Fold 4

Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder Details zum Samsung Galaxy Z Fold 4 erfahren, denn der August rückt näher und früher gab es auch schon zeitnah die Details zur neuen Note-Reihe. Und jetzt sind das eben die Foldables-Leaks.

Den Anfang machen heute die ersten Renderbilder des Samsung Galaxy Z Fold 4, die uns der sehr zuverlässige Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks liefert. Er hat die Bilder wie immer verkauft, in diesem Fall hat Smartprix bei Samsung zugeschlagen.

Details zur Ausstattung hat OnLeaks selten, dafür aber erste Maße. Das Samsung Galaxy Z Fold 4 wird demnach nicht ganz so hoch wie der Vorgänger sein (155 vs 158 mm). Dafür ist es aber auch ein kleines bisschen breiter (130 vs 128 mm).

Samsung ändert also das Seitenverhältnis, bleibt aber bei diesem Formfaktor. Finde ich gut, für mich der beste Formfaktor bei Foldables. Nur schade, dass es wohl nicht dünner wird, ganz im Gegenteil, es soll sogar noch 0,7 mm dicker werden.

