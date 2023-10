Samsung Gaming Hub startet auf Smartphones

Samsung bietet bereits einen Game Launcher für die Android-Smartphones an, hier sammelt man alle installierten Spiele in einer App. Dazu gibt es noch „praktische Game Features“. Dieser Bereich bekommt jetzt mit One UI 6 einen neuen Namen.

Ab sofort nennt sich das Samsung Gaming Hub und wer jetzt sagt: Moment, das kenne ich doch! Richtig. Samsung bietet den Gaming Hub seit einer Weile auf den Smart TVs mit Tizen an und dort liegt der Fokus in erster Linie auf Cloud-Gaming.

Hat Samsung große Gaming-Pläne?

Aktuell spricht Samsung davon, dass das ein „anderer Dienst“ sei, man verspricht aber auch „viele neue Funktionen mit der Zeit“. Hat Samsung hier also vielleicht ein bisschen mehr für Gaming geplant und legt dieses Update den Grundstein dafür?

Apple hat Apple Arcade, Google hat den Google Play Pass, Microsoft hat Xbox Cloud Gaming, ein spezielles Angebot für Spiele ist im Trend. Bisher sammelt man bei Samsung das Portfolio der Konkurrenz, sehen wir da 2024 eventuell mehr?

