Samsung S90C: Neuer OLED TV mit 83 Zoll besitzt ein anderes Display

Samsung setzt mittlerweile auch auf OLED bei den TVs und nach einem doch sehr ruhigen Start im letzten Jahr, geht man jetzt in die Offensive. Es gibt zwei Reihen und man hat das Angebot an OLED TVs erweitert. Ganz neu: Der Samsung S90C mit 83 Zoll. Bisher gab es hier nur 55 Zoll, 65 Zoll und seit 2023 auch 77 Zoll.

Samsung nutzt ein OLED-Display von LG

Doch Samsung nutzt bei der neuen Größe kein QD-OLED-Panel mehr, sondern ein WOLED-Panel von LG Display. Das hat sich bereits angedeutet und diese Woche wurde das neue Modell (vorerst nur) in den USA für 5.400 Dollar angekündigt.

Samsung ordnet das neue Modell also nicht in die S95C-Reihe ein, die mit einem ganz neuen QD-OLED-Panel für 2023 daher kommt, aber man scheint überzeugt zu sein, dass das OLED-Panel von LG Display mit der QD-OLED-Generation von 2022 mithalten kann. Diese nutzt Samsung nämlich in der günstigeren S90C-Reihe.

Ich hätte ja vermutet, dass Samsung eine ganz neue OLED-Reihe mit den Panels von LG startet und diese nicht mit den eigenen Panels vermischt. Und es bleibt ein Nachteil: Samsung verzichtet auf Dolby Vision, das bekommt man bei LG direkt.

Und auch bei den meisten Partnern, die Panels von LG Display einkaufen.

Samsung möchte eine UVP von 3.999 Euro für den QE77S90C haben, sollte der QE83S90C nach Deutschland kommen, wovon ich ausgehe, würde ich also auch auf über 5.000 Euro tippen – den Preis reichen wir dann aber bald nach. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, denn laut Gerüchten sollen 2024 mehr Größen folgen.

Euer Apple iPhone zeigt ab sofort mehr Werbung an Apple hat sich letztes Jahr sehr zufrieden mit den Einnahmen der Werbung auf der eigenen Plattform gezeigt und daher wird man den Nutzern ab sofort noch mehr davon anzeigen. Der […]12. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->