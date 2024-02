Samsung OLED TVs für 2024: Preise und Datum sind bekannt

Samsung hat bekannt gegeben, dass wir ab April die neue Generation von OLED TVs für 2024 in Deutschland kaufen können. Diese wurde im Rahmen der CES in Las Vegas angekündigt und ein Highlight ist, dass die TVs weniger reflektieren.

Doch was muss man in diesem Jahr bezahlen? Da haben wir jetzt die ersten Preise für euch und fangen doch direkt mit dem Top-Modell an, dem Samsung S95D:

Samsung S95D mit 55 Zoll: 2.799 Euro

2.799 Euro Samsung S95D mit 65 Zoll: 3.699 Euro

3.699 Euro Samsung S95D mit 77 Zoll: 5.199 Euro

Es gibt mittlerweile mehr OLED TVs bei Samsung und mehrere Reihen, der neue Samsung S90D ordnet sich darunter ein und hier sieht es folgendermaßen aus:

Samsung S90D mit 55 Zoll: 2.299 Euro

2.299 Euro Samsung S90D mit 65 Zoll: 3.099 Euro

3.099 Euro Samsung S90D mit 77 Zoll: 4.399 Euro

Beim S90D fehlen also noch Größen wie 48 Zoll und 83 Zoll, da stehen die Preise derzeit noch nicht fest. Und Samsung führt in diesem Jahr auch den ganz neuen S85D ein, der sich unter dem S90D einordnet, da gibt es gar keine Informationen.

Alle drei OLED-Reihen kommen nach Deutschland, aber Samsung möchte bei dem ein oder anderen Modell erst später die Details nachreichen. Auf der offiziellen Seite von Samsung ist die neue OLED-Generation übrigens noch nicht zu finden.

PS: Die neue OLED-Generation ist damit übrigens eine ganze Ecke teurer, also die Modelle von 2023. Doch wer Samsung kennt, der weiß, dass die UVP vor allem bei TVs nichts zu sagen hat. Ich würde hier also einfach mal die EURO 2024 abwarten und dann rund um den Black Friday schauen, da dürfte es schon gute Preise geben.

One UI 6.1: Samsung kündigt großes Android-Update für März an Samsung liefert die Galaxy S24-Reihe mit One UI 6.1 aus, einer optimierten Version von One UI 6. Basis ist natürlich weiterhin Android 14, aber es gibt neue Tricks von Samsung […]22. Februar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->