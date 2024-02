One UI 6.1: Samsung kündigt großes Android-Update für März an

Samsung liefert die Galaxy S24-Reihe mit One UI 6.1 aus, einer optimierten Version von One UI 6. Basis ist natürlich weiterhin Android 14, aber es gibt neue Tricks von Samsung selbst und der Fokus liegt in diesem Jahr sehr stark auf KI-Funktionen.

Das große Android-Update wird es bekanntlich auch für ältere Modelle geben und da hat sich Samsung jetzt konkret geäußert. Ende März geht es los und die Galaxy S23-Reihe ist mit dabei, wie auch Z Fold 5, Z Flip 5 und die Galaxy Tab S9-Reihe.

Galaxy AI: Samsung hat ein Ziel für 2024

Ältere Galaxy-Modelle gehen also wie erwartet leer aus, das Samsung Galaxy S23 FE ist allerdings mit dabei. Doch obwohl Samsung die Zahl der Geräte (welche die neue One UI-Version bekommen) einschränkt, hat man für 2024 ein großes Ziel.

Bis Ende des Jahres sollen es 100 Millionen Galaxy-Smartphones werden, die Galaxy AI bekommen, so Samsung. Man bleibt aber dabei, dass die KI-Funktionen in diesem Jahr und 2025 kostenlos bleiben, danach aber Geld kosten könnten.

Samsung möchte aus Galaxy AI also langfristig ein Abo machen, welches einen monatlichen Betrag kostet, schweigt aber weiter zu den Details. Ein Trend, den wir in den kommenden Jahren noch oft sehen werden und der bereits begonnen hat.

