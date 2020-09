Samsung One UI 3.0: Android 11 kommt bald als Public Beta

Samsung hat bereits damit begonnen die erste Beta von One UI 3.0 an Entwickler zu verteilen. Das führte auch dazu, dass wir euch vor ein paar Tagen bereits den Changelog der neuen Version liefern konnten und mittlerweile sind auch die ersten Videos im Netz gelandet, eines davon findet ihr am Ende vom Beitrag.

Nun steht laut Tizenhelp der Rollout der Public Beta in Südkorea an und wir gehen davon aus, dass Samsung dann auch zeitnah die Beta in Europa anbieten wird.

Den Anfang macht wie erwartet die S20-Reihe, Samsung wird die Beta von One UI 3.0 also für das Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra bereitstellen. Es ist unklar, ob das neue Samsung Galaxy S20 FE ebenfalls mit von der Partie ist.

Wir werden euch natürlich informieren, falls One UI 3.0 bei uns als Public Beta verfügbar sein wird. Samsung hat bisher noch nicht über einen Termin für das Update auf Android 11 gesprochen, wir rechnen aber noch Ende 2020 damit.

