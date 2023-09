Samsung One UI 6.0: Android-Update nimmt Kurs auf die finale Version

Seit fast eineinhalb Monaten läuft das Beta-Testprogramm für die Benutzeroberfläche One UI in der Version 6.0 von Samsung. Nachdem Anfang der Woche die vierte Beta-Version zum Testen bereitgestellt wurde, folgt nun bereits die fünfte Beta-Version, was womöglich auf eine baldige Veröffentlichung der finalen Version schließen lässt.

In der neuen Version wurden weitere Fehler behoben und Anpassungen vorgenommen. Fünf einzelne Fehler, die behoben wurden, werden im Detail in den Release Notes (Danke an SamLover) erläutert. Das Update ist zirka 743 MB groß und umfasst bereits das Oktober-Sicherheitsupdate.

Samsung One UI 6.0 Beta 5 Release Notes Fixed the problem of not being able to record during a call

Fixed no touch at the bottom of the screen or ghost touch issue

Fixed the issues of stuck after entering camera, forced termination and not being able to take pictures

Fixed the problem of not being able to use Motion Photo

Fixed infinite rebooting problem when entering Maintenance Mode

Many other improvements

Ein Termin für die finale Version von One UI 6 auf Basis von Android 14 ist noch nicht bekannt. Für Google, die ebenfalls noch Android 14 für ihre Pixel-Modelle veröffentlichen müssen, könnte das Pixel-Event am 4. Oktober der perfekte Zeitpunkt sein.

Möglicherweise will auch Samsung Teil des Events werden und seine finale Version auch am besagten Tag veröffentlichen. Aus Marketingsicht wäre es ein starkes Signal an die Konkurrenz, mit Google an einem Strang zu ziehen und Android 14 zeitgleich zu veröffentlichen.

