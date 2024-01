Samsung One UI 6.1 und Galaxy AI: Diese Smartphones und Tablets erhalten das Update

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat diese Woche seine Galaxy S24-Serie unter dem Motto „Die Ära der KI“ offiziell vorgestellt und setzt damit verstärkt auf Galaxy AI und andere KI-Funktionen. Diese Funktionen werden mit der Veröffentlichung von One UI 6.1 verfügbar sein, das auf Android 14 basiert und standardmäßig auf den S24-Modellen vorinstalliert ist. Von One UI 6.1 und den KI-Funktionen werden aber auch ältere Smartphones und Tablets profitieren.

So sollen „viele“ Funktionen des Galaxy AI auf den Modellen S23, S23FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 und der Tablet-Serie Galaxy Tab S9 erscheinen. Die Veröffentlichung ist für die erste Hälfte des Jahres 2024 geplant, wie Samsung gegenüber dem Online-Portal Android Authority mitteilte.

Many of the Galaxy AI features introduced on Galaxy S24 will also be supported on previous models including Galaxy S23 series, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 and Flip 5, and Galaxy Tab S9 series within 1H 2024. Please stay tuned for more details.