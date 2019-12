Samsung Pay: 2020 kommen neue Märkte dazu

Samsung besitzt mit Samsung Pay einen eigenen Bezahldienst und das ist meiner Meinung nach auch einer der Kritikpunkte bei den Produkten. Bei Smartphones mit Android ist mir das egal, da kann ich Google Pay nutzen, bei Smartwatches mit Tizen sieht es jedoch anders aus, da gibt es nur Samsung Pay.

Das Problem an der Sache: Samsung Pay ist in Deutschland nicht vertreten. Ich werde öfter mal gefragt, welche Smartwatch ich empfehlen kann, wenn man kein iPhone besitzt. Die Antwort fällt mir da immer recht schwer, denn Wear OS und die aktuelle Hardware wären nicht meine erste Wahl ehrlich gesagt.

Allerdings baut Samsung gute Smartwatches und Tizen bietet viele Optionen. Ich könnte jedoch nicht auf mobiles Bezahlen mit der Uhr verzichten, daher fällt es mir oft schwer die Empfehlung auszusprechen. Samsung muss bei Samsung Pay wirklich mal in die Pötte kommen, wenn man schon kein Google Pay hat.

2020 könnte sich hier etwas tun, denn gegenüber SamMobile hat man bestätigt, dass wir kommendes Jahr neue Märkte für Samsung Pay sehen werden. 2019 wurde der Dienst nur in Indonesien gelauncht, Samsung wollte sich laut eigenen Angaben in diesem Jahr eher auf den Ausbau der Features konzentrieren.

This year we focused on improving the consumer experience with new, Advanced features by collaborating with local partners. We look forward to sharing more details on the improved experience and additional market availability in the coming year.