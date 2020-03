Samsung PIFF: Patent für neues Display

Samsung hat sich beim USPTO (US Patent and Trademark Office) und der WIPO (World Intellectual Property Organization) einen neuen Namen sichern lassen: Samsung PIFF.

Details gibt es in den Patentanträgen keine, man beschreibt es nur mit einem kurzen und simplen „Display für Smartphones“. Entdeckt hat die Anträge LetsGoDigital, die sich gerne auf die Suche nach Patentanträgen von großen Unternehmen begeben.

Momentan ist noch vollkommen unklar, was „PIFF“ genau bedeutet, ich habe diese Abkürzung bisher noch nicht bei Samsung gefunden. Man kann also nur spekulieren, aber vielleicht arbeitet Samsung an einer neuen Displaytechnologie für die Zukunft.

