Eine neue Galaxie wartet auf dich: Samsung schießt gegen Apple

Samsung hat sich mal wieder für einen Werbeclip entschieden, der gegen Apple schießt. Dieses Mal geht es darum, dass alle Apple-Nutzer hinter einer Mauer „gefangen“ sind. Einer würde im Werbeclip sehr gerne ausbrechen und wechseln.

Als gutes Argument für diesen Wechsel wird das Samsung Galaxy Z Flip 4 genannt, denn damit kann man die Apple-Nutzer laut Samsung neidisch machen. Foldables gibt es bei Apple nicht, bei Samsung wartet aber eine ganz neue Galaxie auf einen.

Smartphones sind in der heutigen Zeit alle sehr ähnlich und auch Android und iOS haben sich in den letzten Jahren stark angenähert. Mal gibt es ein Feature erst bei Android, mal bei iOS. Doch am Ende kopieren es Apple und Google sehr schnell.

Dieser Trend sogar momentan aber dafür, dass die Nutzer eher zum iPhone von Apple wechseln. Samsung versucht es jetzt also mit den Foldables, denn das kann Apple nicht bieten. Doch kann ein Flip wirklich einen iPhone-Nutzer überzeugen?

Ich habe das im privaten Umfeld tatsächlich schon zweimal erlebt. Es gab eine Person, die zum Flip gewechselt ist und meine Frau würde es gerne, ist aber zu tief bei Apple verankert. Dieser Werbespot könnte hier durchaus einen Nerv treffen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 fühlt sich mal wieder neu an und es ist auch nicht mehr so teuer, wie die ersten Foldables. Mal schauen, ob das aufgeht, denn eine faltbare Alternative wird es von Apple in absehbarer Zeit vermutlich nicht geben.

Paramount+ zeigt Werbung während einer Pause an Werbung bei Streamingdiensten wird spätestens ab 2023 zur Normalität gehören und manchmal kann man sich ein teureres Abo kaufen und das umgehen, aber es wird auch Lösungen geben, bei denen man nicht um die Werbung herumkommt. Paramount+ und die Werbung…15. Dezember 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->