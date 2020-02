Samsung zeigt QLED 8K-TVs und mehr für Europa

Samsung hat aktuell das neue TV- und Audio-Produktportfolio 2020 für den europäischen Markt vorgestellt. Das kannten wir in ähnlicher Form bereits von der CES, nun wissen wir aber, was uns auch hierzulande in diesem Jahr von Samsung erwartet.

Unter den neuen Modellen ist auch das 8K-TV-Flaggschiff Q950T sowie eine erweiterte Palette von QLED 8K und 4K, Lifestyle-TVs und Soundbars.

Der in Europa in den Größen 65 (163 cm), 75 (189 cm) und 85 Zoll (214 cm) erhältliche Samsung Q950T bietet einen Infinity Screen ein Verhältnis von 99 Prozent Bildschirm zu Rahmen. Das Gehäuse ist dabei 15-mm dünn, außerdem sind sechs integrierte Lautsprecher an Bord.

Neben dem Q950T präsentierte Samsung auch das 8K-Modell Q800T, der in Bildschirmgrößen von 55 (138 cm) bis 98 Zoll (248 cm) zu haben sein wird. Im Jahr 2020 stellt das Unternehmen zudem eine QLED 4K-Produktreihe vor. Diese besteht aus den Modellen Q60T, Q70T, Q80T, Q90T und Q95T, die jetzt in Größen von 43 (108 cm) bis 85 Zoll (214 cm) erhältlich sind.

Darüber hinaus wird der Design-TV The Serif in diesem Jahr in 43 (108 cm), 49 (123 cm) und 55-Zoll-Modellen (138 cm) in zwei neuen Farben Cloud White und Cotton Blue erhältlich sein. Neu für 2020 sind zudem 32- (80cm) und 75-Zoll-Modelle (189cm) von The Frame, die zu den bisher bestehenden Bildschirmgrößen ergänzt wurden.

Weitere Details, Termine für den Verkaufsstart und vor allem die Preise der neuen Modelle liegen noch nicht vor. Sobald es mehr Informationen dazu gibt, greifen wir diese sicher im Blog auf.

