Noch kein OLED: Samsung zeigt QLED TV mit 8K und wenig Rand

Da die Gerüchte rund um den Neueinstieg in die OLED-Welt im letzten Jahr immer mehr wurden, hätte ich bereits zur CES 2020 mit einer Ankündigung von Samsung gerechnet. Danach sieht es aber aktuell nicht aus, denn das Highlight der diesjährigen Messe wird wie erwartet ein QLED TV mit wenig Rand sein.

Samsung Q950TS für 2020 angekündigt

Das neue Spitzenmodell nennt sich Samsung Q950TS und besitzt einen gerade mal 2,3 mm dünnen Rand, was in der Welt der Fernseher wenig ist. Samsung spricht von 99 Prozent Bildfläche, aktuelle Spitzenmodelle kommen wohl nur auf knapp 95 Prozent. Ob das aber so einen Unterschied macht?

-->

Natürlich hat Samsung dem Q950TS auch noch aktuelle Hardware spendiert und so optimiert, dass 8K-Inhalte optimal dargestellt werden. Allerdings muss man bei solchen TV-Modellen wohl noch eine Weile mit dem Hochskalieren leben, da sich langsam 4K durchsetzt, es aber kaum 8K-Inhalte gibt.

Als wir in den letzten Jahren die ersten 8K-Ankündigungen gesehen haben, da hätte ich nicht damit gerechnet, dass die TV-Hersteller dieses Feature wirklich pushen, aber zumindest Samsung tut es. Liegt vielleicht auch daran, dass man sonst nichts hat. 8K und ein dünner Rahmen, wenn das alles ist, was dieses Spitzenmodell im Jahr 2020 zu bieten hat, finde ich das eher durchschnittlich.

Samsung spricht außerdem von einem 5.1-Sound und dank „Q-Symphony“ soll dieses Modell besser als viele Soundbars klingen. Da es jedoch nur 15 mm dünn ist, wage ich das aber mal zu bezweifeln. Einen Preis und ein Datum haben wir bisher noch nicht und Größen hat Samsung auch nicht genannt.

Ich gehe aber davon aus, dass wir 80+ Zoll bekommen und die Preise nicht gerade im unteren vierstelligen Bereich sein werden. Außerdem vermute ich, dass Samsung noch weitere und günstigere Modelle für 2020 zeigen wird.

Worauf ich aber weiterhin gespannt bin: Folgt 2020 noch eine OLED-Serie von Samsung oder wird das eher ein Thema für die CES 2021 und das kommende Jahr sein. Auf der CES 2020 rechne ich jedenfalls nicht mehr damit, denn sonst hätte man mit Sicherheit als Erstes ein OLED-Modell angekündigt.

Unpacked: Samsung bestätigt Event für das nächste Flaggschiff Gestern machte ein Leak mit der Einladung für das erste Unpacked-Event von Samsung die Runde und mittlerweile hat das Unternehmen den Termin bestätigt. Das nächste Flaggschiff wird am 11. Februar offiziell vorgestellt. Neben einem Samsung Galaxy S20 (statt S11) dürfen…5. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->