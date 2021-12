Satechi Magnetic Wireless Car Charger für das iPhone startet in Deutschland

Ab sofort ist die Auto-Ladehalterung von Satechi in Deutschland erhältlich. Das Zubehörteil lädt MagSafe-kompatible iPhones kabellos mit bis zu 7,5 Watt und dient sogleich als magnetische Halterung.

Sie wird an den Lüftungsschlitzen der Klimaanlage befestigt. Die Klammer zum Befestigen der Halterung sitzt an den Lamellen der Lüftung. So kann das iPhone auch während des Ladevorgangs zur Navigation genutzt werden. Durch die integrierten Magnete können alle iPhones 12 und neuer mit einem Handgriff befestigt werden.

Ein USB-C- auf USB-C-Kabel zum Anschließen des Ladegeräts ist im Lieferumfang enthalten, ein Stromadapter für den Zigarettenanzünder ist separat erhältlich. Der Satechi Magnetic Wireless Car Charger ist in Deutschland ab sofort zu einem UVP von 49,99 Euro verfügbar.

Die Details im Überblick:

Magnetische Ladehalterung zum kabellosen Laden von iPhones während der Fahrt.

Die Ladehalterung wird mittels einer Klammer an den Lamellen der Lüftungsanlage des Autos befestigt.

Induktives Laden mit bis zu 7,5 Watt.

USB-C auf USB-C-Kabel zum Anschließen der Halterung im Lieferumfang enthalten.

Kompatibel mit iPhones 12 und neuer. Mit dem Satechi Magnetsticker (separat erhältlich) sind auch iPhones 11 mit der Ladehalterung kompatibel.

Nicht geeignet für Smartphone-Hüllen mit Brieftaschenfunktion oder Kartenfächern.

Maße / Gewicht: 8,6 x 6,4 x 0,7 Zentimeter / 105 Gramm

