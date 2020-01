satellite Voicemail-Funktion startet

Über satellite hatten wir bereits mehrfach berichtet. Es handelt sich dabei um eine App, welche die Handynummer unabhängig vom Netzbetreiber macht. Nun gibt es wieder Neuigkeiten zu dem Service.

Per App-Update verteilen die Entwickler derzeit die Voicemail-Funktion an satellite-Nutzer. Unter Android klappt das bereits problemlos, denn nach dem Update finden sich in den Einstellungen die neue Option für den digitalen Anrufbeantworter.

-->

In der Basisversion von satellite bietet Voicemail eine Standardansage und kann ab jetzt vom Nutzer auch deaktiviert werden. Mit satellite Plus hat der Nutzer zusätzlich die Möglichkeit, direkt in der App eigene Ansagen aufzusprechen und zu verwalten. In beiden Versionen werden die Voicemails zusammen mit einer Text-Transkription in der Inbox des Nutzers gespeichert.

Sowohl Voicemail als auch satellite Plus sollen in Zukunft weiterentwickelt werden. So werden bald zusätzliche Ansage-Formate mit satellite Plus möglich sein. Die Nutzer können dann Audiodateien selbst hochladen und sogar Text-To-Speech Ansagen erstellen. Dafür geben sie direkt in der App einen individuellen Text ein, der automatisch vorgelesen wird. Ob es noch weitere Voicemail-Funktionen geben wird, hängt laut satellite vom Feedback der Nutzer ab.

Startschwierigkeiten unter iOS

Auch unter iOS sollte die neue Voicemail-Funktion aktuell per Update starten. In der Beta ist sie schon länger enthalten, daher konnte ich sie bereits testen.

Das aktuelle App-Update für iOS verspricht zwar über den Changelog, die Voicemail-Funktion nachzurüsten, macht es aber nicht.

Auch nach dem Update ist die Funktion nicht in den Einstellungen der satellite-App zu finden. Ich vermute, das Problem wird man in Kürze beheben.

