Scream: Trailer für neuen Teil ist da

Die Scream-Reihe gehört zu den bekanntesten Horror-Filmreihen und dürfte den meisten ein Begriff sein. Sei es, weil man das Original von 1996 kennt, oder eine der drei Fortsetzungen gesehen hat. Oder man ist eben ein Fan von Scary Movie.

Kommendes Jahr kommt der 5. Teil der Reihe in die Kinos und der setzt auf das altbewährte Konzept der Scream-Filme – zumindest deutet das der erste Trailer an, der heute veröffentlicht wurde. Kinostart ist allerdings erst am 13. Januar 2022.

-->

Das wäre doch ein perfekter Film für Oktober und Halloween gewesen.

-->