Screenshot Hero durchsucht Text in Bildern

Die kleine App Screenshot Hero für iOS und iPadOS scannt Bilder rund Screenshots und macht dann den Text darin durchsuchbar.

Die App bringt also OCR-Technologie mit, die laut des Entwicklers auch ausschließlich lokal läuft. Ich habe testweise vor der Benutzung den Flugmodus aktiviert, um zu prüfen, ob das Ganze auch wirklich komplett offline funktioniert und kann sagen, ja, das macht es. Alle Bilder werden auf dem Gerät verarbeitet und währenddessen wird nichts an einen Server gesendet.

Über die Optionen der kostenfreien App kann eingestellt werden, ob alle Bilder oder nur Screenshots eingelesen werden sollen. Einmal gescannt erfolgt die Suche anschließend in Echtzeit. Es werden also beim Tippen des Suchworts bereits alle Bilder ausgeblendet, in denen das Wort oder dessen Bestandteile nicht enthalten ist.

