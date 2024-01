Sea of Stars: Die physische Version hat ein Datum

Mit Sea of Stars ist dem kleinen kanadischen Entwicklerstudio Sabotage Studio ein sehr gutes RPG-Spiel gelungen, was sich auch in den Verkaufszahlen widerspiegelt.

Das Spiel, das sich als moderne Hommage an rundenbasierte Rollenspiele versteht, ist bislang nur digital erhältlich; im August letzten Jahres wurde eine physische Version für den Handel angekündigt – erste Informationen dazu liegen nun vor.

Sea of Stars kommt in zwei Editionen

In Zusammenarbeit mit iam8bit, einem Medienproduktions- und Merchandising-Unternehmen mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, wird Sea of Stars in einer „iam8bit Exclusive Edition“ mit Spielanleitung, Poster, digitalem Soundtrack und vier Aufklebersets angeboten.

Die Standardversion wird 39,99 US-Dollar kosten, die erweiterte, wesentlich umfangreichere Version 44,99 US-Dollar. Der deutsche Vertrieb Black Screen Records übernimmt hierzulande den Vertrieb, eine Vorbestellung ist bereits für knapp 60 Euro möglich. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich am 10. Mai 2024.

Ich werde in den nächsten Tagen mein Exemplar vorbestellen, da ich ein absoluter Fan und Sammler der physischen Version bin. Ich hoffe, dass das bereits geplante und angekündigte Erweiterungspaket „Throes of The Watchmaker„, das „die Welt von Sea of Stars noch weiter ausdehnen wird“, bereits in der kommerziellen Version enthalten sein wird.

Nintendo Switch 2: Entwickler bestätigen Arbeit an Switch-Nachfolger Nintendo dürfte in diesem Jahr eine neue Konsole auf den Markt bringen, die an den Erfolg der Switch anknüpfen und auf ein ähnliches Konzept setzen soll. Sie wird daher gerne […]19. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->