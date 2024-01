Nintendo Switch 2: Entwickler bestätigen Arbeit an Switch-Nachfolger

Nintendo dürfte in diesem Jahr eine neue Konsole auf den Markt bringen, die an den Erfolg der Switch anknüpfen und auf ein ähnliches Konzept setzen soll. Sie wird daher gerne als Nintendo Switch 2 bezeichnet. Und erste Entwickler sind bereit.

In der neuen Umfrage „GDC State of the Game Industry 2024“ wurden über 3.000 Entwickler der Branche zu diversen Themen befragt und 8 Prozent gaben an, dass sie jetzt an einem neuen Spiel für den Nachfolger der Nintendo Switch arbeiten.

Es gibt natürlich keinerlei Details zu den Spielen, aber es dürfte sich hier eher um große Publisher handeln, die bereits mit Details von Nintendo versorgt wurden, da die Konsole nicht offiziell ist und die kleinen Entwickler eher spät versorgt werden.

Wann zeigt Nintendo die neue Konsole?

Ich bin mal gespannt, wann Nintendo die neue Konsole vorstellen wird. Man hat das Weihnachtsgeschäft 2023 wie erwartet verstreichen lassen, doch so langsam wäre es an der Zeit, denn mit neuer Hardware benötigen die Entwickler etwas Vorlauf.

Es steht eine Nintendo Direct für Februar im Raum, das wäre ein guter Zeitpunkt, die Switch wurde ebenfalls etwa ein halbes Jahr vorher final bestätigt. Eine weitere Option wäre im Rahmen der Geschäftszahlen, die es ebenfalls im Februar gibt.

Prince of Persia: The Lost Crown ist ab sofort erhältlich Nach einem wirklich sehr guten Gaming-Jahr 2023 gab es für mich mit dem neuen Prince of Persia direkt die erste Überraschung für 2024, denn „The Lost Crown“ ist ein hervorragendes […]18. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->