Sea of Stars: Sabotage Studio will das RPG-Genre ab heute zu neuen Höhen führen

Für das mit Spannung erwartete Rollenspiel Sea of Stars des kanadischen Entwicklerstudios Sabotage Studio gibt es nach der Bekanntgabe des Gold-Status Anfang August nun pünktlich zur Veröffentlichung auch den offiziellen Launch-Trailer. Mit Sea of Stars zollt das Studio Sabotage alten RPG-Spielen wie Chrono Trigger oder Grandia Tribut, ist aber bestrebt, neue, eigene Maßstäbe zu setzen.

Sea of Stars – darum geht es

In Sea of Stars wird die Geschichte von zwei Kindern aus der Zeit der Sonnenwende erzählt, die mit der Kraft der Sonne und des Mondes in der Lage sind, die Magie der Dunkelheit zu beherrschen. Wenn diese Magie beherrscht wird, können die Kreationen des dunklen Alchemisten, auch Fleshmancer genannt, gestoppt werden.

Da eine physische Version erst Anfang 2024 erscheinen wird und ich solche Spiele sehr gerne im Regal stehen habe, werde ich vorerst auf einen Kauf verzichten. Das Spiel wird ab sofort in einer digitalen Version für die Plattformen PC-Steam, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch angeboten.

