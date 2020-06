Seat Mii Electric wohl sehr beliebt

Die Nachfrage nach dem Seat Mii Electric soll sehr hoch sein und das kleine Elektroauto scheint für 2020 teilweise ausverkauft zu sein. Seat-Marketingchef Pedro Fondevilla gab gegenüber Autocar an, dass die Nachfrage nach dem Seat Mii Electric höher sei, als das Unternehmen erwartet habe.

Der Seat Mii Electric wurde im Sommer 2019 vorgestellt und ging noch Ende 2019 an den Start. Mit Umweltbonus lag der Startpreis bei 16.270 Euro, mit dem neuen Bonus startet der kleine Flitzer noch günstiger. Der recht niedrige Preis scheint die elektrische Version vom Seat Mii für viele attraktiv zu machen.

Bei Seat spricht man schon jetzt von einem Erfolg und in Deutschland und Norwegen ist der Mii Electric bis Ende des Jahres ausverkauft. Gut möglich, dass die Amazon-Aktion am Black Friday die Nachfrage gesteigert hat, Seat wollte bisher allerdings noch keine konkreten Verkaufszahlen nennen.

Demand for this kind of car has been higher than we were expecting, and Germany and Norway have already sold out what they were willing to sell for this year. We can say it has been a success.