SEAT MÓ 50 Elektroroller kommt nach Deutschland – 45 km/h Höchstgeschwindigkeit

SEAT bringt einen neuen Elektroroller auf den deutschen Markt: den SEAT MÓ 50. Der soll im Gegensatz zum MÓ 125 eine jüngere Zielgruppe ansprechen.

Der SEAT MÓ 50 verfügt über die gleiche Funktionalität wie der leistungsstärkere SEAT MÓ 125. Das vollelektrische Motorrad ist mit einem einen 4-kW-Elektromotor (7,3 kW Spitzenleistung) unterwegs, der in das Hinterrad integriert ist und 100 Nm Drehmoment erzeugt.

Der Lithium-Ionen-Akkupack bietet eine Reichweite von bis zu 172 Kilometern mit einer Ladung. Weitere Merkmale sind die verbesserte Konnektivität sowie der Stauraum für zwei Helme.

Drei Fahrmodi stehen für den SEAT MÓ 50 zur Auswahl: City, Sport und Eco – sowie darüber hinaus ein Rückwärtsgang. Der Akku kann im E-Scooter verbleibend aufgeladen werden, wahlweise kann er aber auch herausgenommen und an eine Steckdose angeschlossen werden. Der Akku lädt laut SEAT in sechs bis acht Stunden an einer Haushaltssteckdose wieder vollständig auf.

Auf der Straße erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Im Sport-Modus dauert es 3,8 Sekunden, bis die Höchstgeschwindigkeit erreicht ist. Der SEAT MÓ 50 bietet zudem einzelne Stoßdämpfer und belüftete Scheibenbremsen vorne und hinten, mit einem hydraulischen kombinierten Bremssystem sowie elektrischer Rekuperation.

Der SEAT MÓ 50 ist in zwei Farben erhältlich: Barcelona Grau und Tarifa Blau. Die Produktion soll im Januar 2023 beginnen, die Markteinführung ist für das erste Quartal 2023 geplant. Einen Preis hat SEAT noch nicht genannt. Der SEAT MÓ 125 startet bei ab 6.700 Euro, da dürfte der 50er drunter liegen.

