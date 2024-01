Sennheiser zeigt zwei neue In-Ear-Kopfhörer

Sennheiser hat die CES 2024 für die Ankündigung mehrere Produkte genutzt, dazu gehört unter anderem der neue Sennheiser Momentum 4. Hier gibt es die neue Qualcomm S5 Sound Gen 2-Plattform und eine verlustfreie aptX-Klangqualität.

Bluetooth 5.4 mit Auracast ist auch dabei, es gibt natürlich wieder ANC, bis zu 7,5 Stunden Akkulaufzeit, ein Case mit USB C und Qi und drei Farben: Black Copper, Metallic Silver und Graphite. Am 15. Februar 2024 geht es für 299,99 Euro los.

Für Sportler gibt es den neuen Sennheiser Momentum Sport, der mit einem neuen Photoplethysmographie-Herzfrequenzsensor (PPG) und Körpertemperatursensor daher kommt. Daten werden auf Wunsch an Apple, Garmin, Polar und Co. geschickt.

Es gibt ein halboffenes Design für eine natürliche Wahrnehmung der Umgebung, aber auf Wunsch auch einen Anti-Wind-Modus und ANC. Die Akkulaufzeit liegt bei 6 Stunden, es gibt eine IP55-Zertifizierung und wir sprechen über 329,99 Euro. Es gibt drei Farben (Black, Olive und Graphite) und am 9. April 2024 ist der Marktstart.

Der Momentum 3 kam ganz gut an, da wird der Momentum 4 sicher auch den ein oder anderen Abnehmer in diesem Jahr finden. Allerdings hat man den Preis nach fast zwei Jahren auch um 50 Euro angehoben, was einige abschrecken könnte. Die entsprechenden Details zum Sennheiser Momentum 4 gibt es auf dieser Seite.

Viel interessanter finde ich aber den neuen Sport-Kopfhörer, denn Sensoren für den Fitness-Alltag werden vermutlich ein Trend in den nächsten Jahren sein. Für mich nicht ganz so relevant, da das seit Jahren meine Uhr am Handgelenk übernimmt. Weitere Details zum neuen Sennheiser Momentum Sport gibt es auf dieser Seite.

