Netflix Games: Schlechte Nachricht für die Zukunft

Netflix hat in den letzten Jahren ein weiteres Angebot neben Serien und Filmen im Abo aufgebaut: Spiele. Es fing mit ein paar kleinen Smartphone-Spielen an, diese wurden immer größer und besser und mittlerweile ist ein AAA-Spiel in Entwicklung.

Bisher gibt es die Spiele bei Netflix Games kostenlos im Abo und sie werden als Mehrwert für den Dienst eingestuft. Das könnte sich aber laut Wall Street Journal in Zukunft ändern, denn Netflix überlegt, wie man Geld mit Spielen verdienen kann.

Netflix: Spiele mit In-App-Käufen oder Werbung

Es könnte also sein, dass langfristig auch kostenpflichtige Spiele kommen, oder, und das halte ich für sehr wahrscheinlich, wir werden Spiele mit In-App-Käufen sehen. Das Ziel ist jedenfalls intern klar: Dieser Bereich muss bald Geld einbringen.

Eine weitere Option wäre auch Werbung in den Spielen, die ich ebenfalls für sehr wahrscheinlich halte. Vielleicht richtet sich Netflix dann auch nach den Abos der Nutzer. Beispiel: Wer das teure Premium-Abo bucht, der bekommt keine Werbung.

Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, denn wir hatten bis Anfang 2024 ein paar Monate ein Abo bei Netflix und haben einiges nachgeholt. In dieser Zeit habe ich auch einige Spiele im Abo genutzt, denn das Angebot ist mittlerweile echt gut.

Doch der angenehme Vorteil war, dass sie nichts kosteten, es keine In-App-Käufe gab und auch keine Werbung. Die Entwicklung von Netflix Games ist aber durchaus spannend, denn in Zukunft plant man schließlich den Schritt zu Cloud-Gaming.

