Shell Prepaid Card jetzt digital in Apple und Google Wallet verfügbar

Die Shell Prepaid Card wird digital. Das bedeutet, für die Hartplastikkarten gibt es jetzt ein Upgrade, mit dem Versandkosten, Lieferzeit, Verpackung und Rohmaterial der Vergangenheit angehören.

Die Shell Gutscheinkarte ist in Deutschland an rund 2.000 Shell Stationen und online erhältlich. Neben dem Tanken kann die Gutscheinkarte u. a. für Autowäschen an der Shell Station oder für Snacks und Getränke oder andere an der Shell Station erhältliche Artikel eingesetzt werden.

Nun gibt es neue Neuerung. Die Shell Prepaid Card ist ab sofort auch digital erhältlich. Als PDF oder integriert in die Apple oder Google Wallet. Der Ladebetrag liegt wie gewohnt bei 5 Euro bis 250 Euro.

